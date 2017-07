Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco pessoas condenadas por assaltar supermercado em Valença

Assalto aconteceu a 20 de junho de 2016, quando os arguidos encurralaram o carro em que as funcionárias seguiam.

Por Lusa | 18:41

O Tribunal de Vila do Conde condenou quatro homens e uma mulher a penas de prisão efetivas e suspensas por assaltarem um supermercado em Valença, no distrito de Viana do Castelo, refere a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.



A decisão judicial, datada de 06 de julho, e esta terça-feira divulgada na página oficial da PGD, salienta que os quatro homens foram condenados a cinco anos e dez meses de prisão efetiva e a mulher a quatro anos e três meses de prisão, suspensa na sua execução e sujeita a regime de prova devendo obedecer a um plano individual de readaptação social.



O tribunal deu como provado que os arguidos, depois de estudarem minuciosamente as rotinas das funcionárias de um supermercado em Valença, assaltaram-nas quando estas saíam para depositar 11.498 mil euros, sustenta a PGD.



O assalto aconteceu a 20 de junho de 2016, pelas 10h30, quando os arguidos encurralaram o carro em que as funcionárias seguiam, partiram os vidros das portas da frente com pancadas das coronhas das espingardas caçadeiras com as quais as ameaçaram, forçando-as a entregar-lhes o dinheiro.