Cinco turistas atraídos para sexo vivem terror

Mulher de 42 anos usava sites amorosos para seduzir franceses com dinheiro, solitários e viúvos.

Por Tiago Virgílio Pereira e Luís Oliveira | 01:30

Através de sites de encontros amorosos e do skype, na internet, uma mulher atraiu e seduziu pelo menos cinco turistas franceses, entre os 60 e os 70 anos, solitários mas com poder económico, para passarem uns dias em Viseu.



Prometia-lhes sexo e bons momentos de descontração numa casa de luxo, na Vilabeira. Mas quando as vítimas chegavam, isoladamente, surgiam os três cúmplices da mulher sedutora – que lhes roubavam os cartões de crédito e de débito para fazerem pagamentos, compras e até viagens.



Só a uma das vítimas, conseguiram roubar quase 300 mil euros. Quando os turistas se apercebiam do esquema eram agredidos e trancados, sob sequestro, em pequenas divisões da casa. Na semana passada, a PJ apanhou em flagrante uma das vítimas, recém-chegada, naquela casa, e deteve os quatro elementos do grupo violento: um casal, de 42 e 47 anos, o filho, de 22, e um amigo, francês, de 61.



Presentes ao juiz, a mulher ficou em prisão preventiva, o marido e o amigo têm de se apresentar duas vezes por semana no posto policial da área de residência e o filho do casal está obrigado a permanecer em casa com vigilância eletrónica.



O primeiro crime conhecido foi-o quase por acaso. Uma das vítimas foi atestar o carro para regressar a França mas os cartões não tinham cobertura. Disse ao funcionário do posto de abastecimento que tinha sido roubado e sequestrado e o homem chamou a GNR, que contactou com a PJ do Centro.



Outra das vítimas do grupo foi abordada pelas forças policiais e não tinha documentos para se identificar. Contou depois que tinha sido roubado em centenas de euros e também agredido na casa. Recebeu apoio psicológico da Segurança Social. O grupo sacou largos milhares de euros a cada uma das cinco vítimas já identificadas – outras poderão ter partido sem fazer queixa.



PORMENORES

Luxos do local do crime

A PJ do Centro já identificou cinco vítimas mas não tem dúvidas de que existem mais. A investigação da Judiciária, que já decorria desde junho, continua. O grupo detido já aplicava o esquema há pelo menos um ano na casa com piscina coberta e uma sala de acesso biométrico.



Grupo cadastrado

Tanto a mulher, de 42 anos, como o amigo, de 61, tinham já sido condenados pelos mesmos crimes, em França. A mulher tem nacionalidade portuguesa e francesa. O marido é lusodescendente mas nasceu em França. O amigo é francês.