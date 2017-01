Cinquenta e sete guardas da cadeia de Vale de Judeus de baixa por doença

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Cinquenta e sete guardas prisionais da cadeia de Vale de Judeus – que tem um efetivo total de 155 guardas – estão de baixa médica desde finais do ano passado, apurou o CM. Todos estão contra o chefe dos guardas, acusando-o de nunca ter entrado em nenhum dos quatro pavilhões.Vale de Judeus é considerada uma das cadeias mais perigosas do País. Tem 497 reclusos, em quatro pavilhões, todos a cumprir penas iguais ou superiores a oito anos de cadeia. Vários arguidos do processo Noite Branca do Porto cumprem ali pena, por exemplo, bem como os reclusos ligados a ‘gangs do multibanco’.Na origem do descontentamento dos guardas está o respetivo chefe. Há dois anos em Vale de Judeus, é acusado de desconhecer as suas funções. Prova disso, salientam fontes prisionais, "é a recente agressão a um guarda e a não punição de um recluso apanhado a fugir". "Devido às baixas, as rondas por pavilhão estão a ser feitas por dois guardas", diz a mesma fonte. Jorge Alves, do Sindicato da Guarda Prisional, diz-se preocupado "com a moral dos guardas". Mas os Serviços Prisionais dizem "não ter razões para desconfiar das baixas", negando "impacto na segurança da cadeia".