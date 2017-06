Cinzas do incêndio de Pedrógão chegam até à Suíça

As imagens do incêndio de Pedrógão

Uma estação meteorológica em Payerne, na Suíça, detetou a presença de partículas resultantes do incêndio de Pedrógão Grande. De acordo com o Instituto Federal de Meteorologia e Climatologia, os primeiros registos verificaram-se no dia 21, quatro dias depois do início do fogo, a altitudes entre os três e os cinco quilómetros, e a nuvem de cinzas era visível a olho nu.Os dados, recolhidos pelo sistema LIDAR e complementados pela Agência Nacional Oceânia e Atmosférica dos EUA (NOAA), revelam que as cinzas ‘subiram’ até aos 3200 metros de altitude e deslocaram-se para norte, na direção do Golfo da Biscaia, mas os ventos empurraram-nas para este, na direção da França e da Suíça.As autoridades suíças garantem que as cinzas não são nocivas para a saúde pública, mas provocam "opacidade" sobre os raios solares, o que reduz a eficácia de painéis fotovoltaicos instalados.A nuvem de cinzas espalhou-se pela Europa Central, o que demonstra a dimensão do incêndio, que consumiu mais de 53 mil hectares e só foi dado como extinto no sábado à tarde, uma semana depois de ter deflagrado.