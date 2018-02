Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Circulação ferroviária interrompida na Linha do Norte

Comboios estão parados devido a incidente em São Félix da Marinha.

22:18

Um atropelamento mortal na Linha Ferroviária do Norte, em São Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia, obrigou à interrupção da circulação nos dois sentidos, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.



"Recebemos o alerta para um atropelamento ferroviário pelas 21h32, que causou uma vítima mortal", disse à agência Lusa fonte do CDOS.



Segundo a mesma fonte, a circulação ferroviária estava interrompida nos dois sentidos, cerca das 22h00, sem adiantar uma previsão para a retomar.



O atropelamento mortal ocorreu em São Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.



No local estão os bombeiros, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).