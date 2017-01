Circulação na avenida Padre Cruz normalizada

A Lusa contactou na sexta-feira a Câmara de Lisboa, que até hoje não forneceu mais informações sobre o incidente.



O incidente ocorreu perto do cruzamento com a avenida Dona Amélia.

A circulação na avenida Padre Cruz, em Lisboa, onde na sexta-feira de madrugada abateu uma parte da estrada, foi hoje à tarde normalizada, disse à agência Lusa fonte da Polícia Municipal.Segundo a mesma fonte, todas as faixas desta avenida foram reabertas à circulação, cerca das 16:00.Um abatimento do piso ocorrido na avenida Padre Cruz, no sentido norte-sul, abriu "um buraco de grandes dimensões" na estrada, obrigando ao corte de trânsito.