Circulação na linha ferroviária do Douro foi retomada de madrugada

A circulação na linha ferroviária do Douro, que estava interrompida desde domingo devido a um acidente, foi restabelecida cerca das 02h00 desta segunda-feira, disse à Lusa fonte das Infraestruturas de Portugal.



De acordo com fonte da CP, os comboios estão a circular naquela zona a uma velocidade mais reduzida.



A circulação de comboios na linha ferroviária do Douro estava interrompida devido ao acidente ocorrido cerca das 12:10 de domingo em Livração, a dez quilómetros de Amarante, que não causou quaisquer feridos.









O transporte e transbordo de passageiros entre Livração e Marco de Canaveses foi garantido por autocarro.



A linha ferroviária do Douro, inaugurada em 1889, liga o Porto a Barca d' Alva, em Trás-os-Montes, tendo o acidente ocorrido no primeiro terço da via.



A demora na retoma da circulação deveu-se aos danos encontrados na via durante os trabalhos de recolocação nos carris das duas carruagens acidentadas.

