Cliente ameaça agredir taxista com salto alto

Uma mulher, de 28 anos, foi identificada pela PSP, esta sexta-feira de manhã, depois de ter tentado agredir um taxista com o salto alto, na rua do Paraíso, no Porto.Foi a vítima que levou a mulher à esquadra da PSP, depois de esta se ter recusado a pagar sete euros, o valor dos serviços de táxi.Além da tentativa de burla, a mulher ainda insultou o motorista do táxi. Apesar de ter sido identificada, a mulher não pagou os 7 euros.