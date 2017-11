Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lesados do BES pagam luvas de Sócrates

Grupo Espírito Santo (GES) usou lucros da venda de dívida das suas empresas para pagar alegados subornos de 20 milhões de euros a antigo governante.

António Sérgio Azenha | 01:30

O Grupo Espírito Santo (GES) terá pagado a José Sócrates mais de 20 milhões de euros em alegadas luvas, entre 2007 e 2011, com os lucros da venda de dívida das suas sociedades aos clientes do BES. Os ganhos dessas operações terão financiado também os alegados subornos pagos pelo GES a Henrique Granadeiro e Zeinal Bava, no total de 45,2 milhões de euros, entre 2007 e 2012.



Os lucros das emissões de dívida das empresas do GES, como obrigações, foram depositados nas contas da Zyrcan, sociedade offshore do GES sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, e da Espírito Santo Finantial Group (ESFG), holding financeira do GES que detinha 35% no capital do BES. Na acusação, o Ministério Público é categórico: "Os fundos com origem na Zyrcan e na ESFG tinham origem na atividade financeira do GES, por via da alienação a clientes por entidade denominada Eurofin, de obrigações e outros títulos de dívida GES com elevadas mais-valias." Com sede na Suíça, a Eurofin está ligada às operações de venda de dívida do GES a clientes do BES, em 2014, que se traduziram em lucros apreciáveis para a Eurofin e prejuízos elevados para o BES.



Da conta da Zyrcan, entre 2007 e 2011, saíram 96,94 milhões de euros para a conta da Espírito Santo International (ESI) BVI, offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, que transferiu o dinheiro para a conta da Espírito Santo (ES) Enterprise, offshore suspeita de ser um saco azul do GES para pagar alegados subornos a políticos e empresários. Já a ESFG transferiu para a conta da ES Enterprises, em 2008 e 2009, o montante de 15,95 milhões de euros.



Com os 112,9 milhões de euros oriundos da Zyrcan e da ESFG, a ES Enterprises terá pagado, por terceiros, as alegadas luvas a Sócrates, entre 2007 e 2011, através das operações ‘Pinsong’ e ‘CEL_2010’: a primeira estará relacionada com a PT e a segunda com a venda da Vivo e a compra da Oi.’



Já Granadeiro e Bava terão recebido os alegados subornos pelas operações "pagamentos PT’ e ‘CEL_2010’.



Contas de Bataglia usadas para passar milhões de euros

O esquema para o pagamento das alegadas luvas a Sócrates terá sido planeado, segundo a acusação do Ministério Público, por Ricardo Salgado. O ex-líder do GES e do BES terá recorrido a Hélder Bataglia para fazer chegar o dinheiro a Sócrates.



As contas de várias offshores de Bataglia terão recebido, segundo o Ministério Público, vários milhões de euros do GES destinados a alegados subornos para Sócrates. Por exemplo, em 2008 e 2009, Bataglia transferiu para a conta de Joaquim Barroca, na Suíça, 12 milhões de euros, que este depois transferiu para Carlos Santos Silva. O dinheiro dirá respeito a luvas para Sócrates.



Farinho foi ouvido pela faculdade

Domingos Farinho, alegado autor dos dois livros publicados por Sócrates, foi questionado pela direção da Faculdade de Direito de Lisboa, na qual leciona, sobre as suas ligações às obras do antigo primeiro-ministro. Farinho negou ter escrito os livros.



Balsemão fez empréstimo a companheiro de Fava

Francisco Pinto Balsemão emprestou a Manuel Costa Reis, companheiro de Sofia Fava, 30 mil euros que terão sido utilizados para pagar despesas relacionadas com o monte alentejano da ex-mulher de Sócrates, depois deste ter sido detido no final de novembro de 2014.



Pelo crédito que obtivera do BES para comprar o Monte das Margaridas, em Montemor-o-Novo, Sofia Fava pagava uma prestação mensal elevada. A propriedade fora adquirida por 760 mil euros, em 2012. O crédito do BES contou com uma garantia de igual montante prestada por Carlos Santos Silva.



Com Sócrates detido, Costa Reis terá recorrido a Pinto Balsemão, pela amizade deste com o seu pai, para obter um empréstimo. Balsemão não comenta o caso, mas um seu assessor confirmou que o fundador da Impresa "emprestou dinheiro, por razões afetivas, a um afilhado." O empréstimo já está pago.