Clube paga funeral de ‘Mota’

Fernando Souto era casado e tinha uma filha.

O presidente do Trofense, Franco Couto, anunciou que o clube vai pagar na totalidade o funeral de Fernando Souto, conhecido por ‘Mota’, o roupeiro que morreu, sábado de manhã, vítima de doença súbita, antes de um treino da equipa sénior - que disputa o Campeonato de Portugal.



O funeral realiza-se esta segunda-feira, às 10h00, na Igreja de São Martinho de Bougado, na Trofa.



No jogo deste domingo, entre Trofense e Sp. Espinho (1-2), foi respeitado um minuto de silêncio por ‘Mota’. Era casado, tinha uma filha e levava duas épocas no clube. "Estamos unidos nesta dor", afirmou fonte da comunicação do clube.