CMFRS em funcionamento pleno apenas no final do ano

Um piso utilizado para colocar utentes das Urgências.

Por João Mira Godinho | 08:20

O Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul (CMFRS), em S. Brás de Alportel, só vai estar a funcionar em pleno no final deste ano. Nas últimas semanas um piso da unidade tem sido utilizado para a colocação de utentes das Urgências do hospital de Faro.



Ao CM, a administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) explica que apenas pode assumir responsabilidades pelo funcionamento do CMFRS no último trimestre de 2017 - em agosto substituiu a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve na gestão do centro.



O CMFRS tem passado por dificuldades desde que a gestão passou para a ARS, em 2013. Desde então que, de acordo com denúncias de funcionários e utentes, a capacidade de resposta da unidade tem ficado cada vez mais reduzida. O piso agora utilizado para utentes da Urgências estava "desativado desde 2015", diz o CHUA.



PORMENORES

Gestão transferida

O Decreto-lei, de 23 de agosto, que extinguiu o Centro Hospitalar do Algarve e criou o CHUA transferiu a gestão do CMRFS para esta a nova entidade. O objetivo era a utilização mais eficiente dos recursos mantendo "o perfil assistencial e a área de influência" do centro.



Sem risco para utentes

O CHUA garante que a utilização do CMFRS para o internamento de doentes das Urgências do hospital de Faro não representa qualquer risco para os utentes do centro, "inclusive, por ser num piso à parte".