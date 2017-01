Cobertor mata idosa em casa

Contudo, já nada conseguiram fazer para salvar Ester Saraiva. "A mulher já estava cadáver. Face, peito e membros superiores estavam muito queimados. Grande parte do corpo sofreu queimaduras de 2º e 3º graus", avançou a mesma fonte que apontou o cobertor elétrico como a causa do fogo.O incêndio ficou confinado ao quarto, sobretudo à cama. O corpo foi removido para a morgue do Hospital da Guarda para ser autopsiado. A PJ foi ao local recolher indícios, mas a hipótese de crime foi afastada.Ester Saraiva morava sozinha, durante o dia frequentava o lar e à noite ia para casa.