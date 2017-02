Cobertura das piscinas municipais de Guimarães "foi pelo ar"

A mesma fonte explicou que no distrito de Braga o maior número de ocorrências foi devido a quedas de árvores ou quedas de estruturas metálicas.



Ainda no distrito de Braga, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) deu conta à Lusa que uma escola na freguesia de Lama, concelho de Barcelos, foi encerrada devido a "infiltrações nos telhados".A mesma fonte explicou que no distrito de Braga o maior número de ocorrências foi devido a quedas de árvores ou quedas de estruturas metálicas.

A cobertura do complexo das piscinas de Guimarães "foi pelo ar" devido aos ventos fortes registados na cidade durante a noite e a madrugada, estando o equipamento encerrado por "tempo indeterminado", disse esta sexta-feira à Lusa fonte autárquica.Segundo o vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Guimarães, Amadeu Portilha, a preocupação agora é "tratar rapidamente da impermeabilização do edifício", uma vez que estão previstos aguaceiros fortes e "as piscinas estão sem teto".O responsável adiantou ainda que "os serviços estão já a proceder à avaliação dos estragos e a dar início ao processo de reparação da cobertura".