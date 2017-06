Turista mordido por cobra em hotel no Algarve

PORMENORES

Animal não venenoso

A cobra, com 1,20 metros, será de uma espécie não venenosa. Terá mordido o turista em auto-defesa, após ter sentido o seu espaço invadido.



Animal controla pragas

As cobras são responsáveis pelo controlo de pragas, como roedores, e são consideradas muito importantes do ponto de vista ambiental.



Prevenção de acidentes

De março a outubro é comum encontrar este tipo de répteis. É recomendado a quem encontrar um animal destes que solicite ajuda para evitar acidentes.



Um turista estrangeiro, com cerca de 60 anos, foi mordido por uma cobra de cerca de 1,20 metros, na quinta-feira de manhã, junto a uma casa pré-fabricada num empreendimento turístico no sítio do Caliço, em Vila Nova de Cacela, no concelho de Vila Real de Santo António (VRSA).A vítima, ao que oapurou, foi transportada para o Hospital de Faro, enquanto o animal, de uma espécie não venenosa, foi recolhido em condições de segurança por elementos dos Bombeiros Voluntários de VRSA e entregue ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF)."O homem foi mordido duas vezes nas duas mãos, quando mexia na vegetação junto a uma vedação, e o animal estava debaixo da casa pré-fabricada e preparado para fugir. Acabei por usar um tubo de alumínio, para limpeza de piscinas, e uma corda de nylon, para fazer um laço e conseguir apanhar o animal ileso", relatou ao CM Douglas Siqueira, o elemento dos Bombeiros Voluntários de VRSA que fez o resgate do animal.