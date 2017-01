Cogumelos gigantes provocam curiosidade

CM o presidente da Associação de Petanca. Para António Ramos, de 54 anos, os cogumelos apanhados por Ramiro Borda d’Água constituem "uma curiosidade" mas também não se atreve a consumi-los. "Há quem ache que eles não são venenosos, mas nunca se sabe. Mais vale não arriscar", referiu ao CM.



"Eu também apanho cogumelos mas nunca encontrei nenhuns assim tão grandes", assegurou por sua vez aoo presidente da Associação de Petanca. Para António Ramos, de 54 anos, os cogumelos apanhados por Ramiro Borda d’Água constituem "uma curiosidade" mas também não se atreve a consumi-los. "Há quem ache que eles não são venenosos, mas nunca se sabe. Mais vale não arriscar", referiu aoNa zona da Costa Vicentina, nomeadamente no concelho de Aljezur, a apanha de cogumelos é uma tradição, havendo mesmo quem obtenha algum rendimento com essa atividade. Esta espécie de cogumelos gigantes era, até agora, desconhecida.

Ramiro Borda d’Água, de 71 anos, foi como de costume apanhar míscaros na zona do Sermilheiro, em Vale da Telha, no concelho de Aljezur, quando se deparou com dois cogumelos gigantes, com cerca de 2,5 quilos cada um."Estavam debaixo de uns pinheiros. Eu nem queria acreditar naquilo que via, tão grandes que eles eram. Nunca tinha visto nada assim e desde criança que apanho cogumelos", relatou ontem aoRamiro Borda d’Água, oriundo de Viseu mas a residir em Vale da Telha há 25 anos, depois de ter sido emigrante no Canadá. Decidiu então apanhar os dois exemplares de uma espécie que não conseguiu identificar e por isso não sabe se são comestíveis, pelo que decidiu "não arriscar".Ramiro transportou-os para a Associação de Petanca de Vale da Telha, onde desde sexta-feira se encontram em exibição, tendo atraído a curiosidade dos moradores locais.