Colaboração entre todos produz bons resultados

E. B. 2,3 Joaquim Magalhães lidera o ranking do CM pelo terceiro ano consecutivo.

Por Tiago Griff | 07:50

A Escola Básica 2,3 Joaquim Magalhães, em Faro, ocupa o primeiro lugar do ranking elaborado pelo Correio da Manhã, como escola pública algarvia com os melhores resultados dos exames nacionais do 9º ano. Um feito conseguido pelo terceiro ano consecutivo.



"Desenvolvemos imensos projetos e participamos em imensas iniciativas. Criamos um bom ambiente e temos estabilidade no corpo docente, que se destaca pela antiguidade", revela ao CM Ana Marques, diretora do agrupamento Tomás Cabreira, como a receita para o sucesso.



Apesar de estar acima da média regional e nacional nas disciplinas de português e matemática, é nesta segunda que a escola se destaca. Uma disciplina nem sempre adorada. O segredo está na colaboração entre todos. "Queremos ter os alunos à vontade, para existir proximidade entre eles e o professor. Fazemos um trabalho muito colaborativo também entre colegas", explica Vera Silva, professora de Matemática.



Este trabalho reflete-se quando chega à altura dos exames nacionais. Rui Zhu Wang, Mariana Gonçalves e Leonor Cunha foram três dos alunos que ajudaram a escola a chegar ao topo e, apesar de já estarem na Secundária Tomás Cabreira, do mesmo agrupamento farense, não esquecem o apoio que tiveram.



"Fazemos testes já a pensar na dificuldade dos exames nacionais e isso ajuda para irmos mais bem preparados. Além dos professores serem bastante amigáveis e acessíveis", diz o trio.



Apesar de garantir que não trabalha para os prémios, a escola fica grata pelo reconhecimento, e espera manter o nível para o futuro.