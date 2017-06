O Ministério da Educação disse apenas que "as averiguações estão a decorrer".

Uma equipa da Inspeção-Geral da Educação e Ciência esteve no colégio Salesianos, em Lisboa, devido à investigação sobre a alegada fuga de informação no exame nacional de Português do 12.º ano, avançou esta segunda-feira o ‘Expresso’.O caso diz respeito a uma gravação com a indicação da matéria que ia sair na prova.tentou contactar o colégio, sem sucesso.