Colégio Vieira de Castro fecha no fim do ano

Pais dos alunos do pré-escolar e primeiro ciclo formalmente informados sexta-feira.

Por Patrícia Lima Leitão | 12:46

Inconformados e revoltados, os pais dos alunos do pré-escolar e primeiro ciclo do Colégio Vieira de Castro, no Porto, saíram de uma reunião com a direção, na sexta-feira à noite, com a confirmação de que aquela valência do estabelecimento de ensino, na rua da Alegria, vai fechar portas em dezembro. Setenta e cinco estudantes ficam sem escola e, para já, sem alternativa a meio de um período letivo.



"Em junho, a escola já sabia que iria ter de fechar, mas ninguém nos avisou e deixaram-nos matricular os nossos filhos", afirmou Luís Moreira ao CM, à porta do colégio. "Perguntámos à diretora se ela, sabendo o que sabia em setembro, colocava cá um filho dela. E ela disse que não", acrescentou.



Já há muito que a notícia circulava como boato, através dos alunos. "O meu filho chegava a casa e dizia que a escola ia fechar. Primeiro, não acreditámos, até que, quarta-feira, fomos convocados por e-mail para esta reunião", disse Liliana Moreira, que acompanha o marido, Luís, na luta por soluções.



"Dizem-nos que vão tentar espalhar as crianças por escolas públicas aleatoriamente", disse mais um pai, Dinis Oliveira.



A diretora, Sofia Chamusca, confirma ao CM o encerramento e justifica com a "estrutura deficitária" e a "falta de suporte" para as despesas.