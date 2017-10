Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão aparatosa corta VCI

A PSP está a investigar as causas da colisão.

Por P.L.L. | 08:47

Dois homens ficaram feridos, ontem à tarde, numa colisão que envolveu cinco carros, na VCI, no sentido Arrábida-Freixo, antes da saída de Bessa Leite, Porto. A autoestrada esteve cortada durante cerca de meia hora, o que provocou longas filas de trânsito.



O acidente aconteceu às 14h20, na zona de Lordelo do Ouro. Uma das vítimas ficou encarcerada.



Os Bombeiros Sapadores de Coimbrões foram ao local, assistiram os homens e transportaram-nos para o Hospital de Santo António, com ferimentos ligeiros.



