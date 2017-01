Colisão causa um morto e um ferido em Portalegre

Participaram nas operações de socorro bombeiros da corporação de Gavião e elementos da GNR, num total de 12 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre.

Um homem de 57 anos morreu e outro de 70 sofreu ferimentos ligeiros na colisão de um automóvel com um motociclo, ocorrida esta segunda-feira no concelho de Gavião, distrito de Portalegre, revelaram fontes dos bombeiros e da GNR.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 12h12, ocorreu na Estrada Municipal 1018, entre as aldeias de Comenda e Vale de Feiteira, no concelho de Gavião.A fonte da GNR referiu que a vítima mortal era o condutor do motociclo e que o ferido ligeiro foi transportado para o hospital de Portalegre.