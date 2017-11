Vítima sofreu cortes profundos na cabeça.

Por Paulo Jorge Duarte | 10:22

Um homem ficou ferido com gravidade numa colisão entre uma ciclista e um carro, no cruzamento da rua do Vale Vouga e a rua dos Loureiros, em Paramos, Espinho.



A vítima circulava na bicicleta. Sofreu cortes profundos na cabeça.

O acidente ocorreu cerca das 09h00.



A VMER de Gaia, Bombeiros e PSP de Espinho estão no local.