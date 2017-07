Casal ferido com gravidade em despiste em Caminha

Acidente ocorreu cerca das 16h54.

Por Ana Silva Monteiro | 11.07.17

pub

Um casal com cerca de 60 anos ficaram feridos depois de colidirem violentamente na mota em que seguiam com um carro na EN13, em Moledo, Caminha.

O acidente deu-se por volta das 17h00 desta terça-feira.

O condutor da mota foi transportado com ferimentos graves para o Hospital de Viana do Castelo, juntamente com a mulher que sofreu algumas escoriações.

Os ocupantes do carro não sofreram nenhum ferimento.

As causas desta colisão ainda estão por apurar. As autoridades estiveram no local e investigam.

No local estiveram duas viaturas dos bombeiros voluntários de Vila Praia de Âncora e Caminha e a Viatura de Emergência Médica estacionada no hospital de Viana do Castelo.