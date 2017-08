Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão de quatro veículos faz ferido grave na Ponte Vasco da Gama

Acidente, que envolveu pesado de mercadorias, ocorreu no sentido Sul-Norte.

23:03

Uma colisão entre três veículos ligeiros com um pesado de mercadorias fez um ferido grave e outro ligeiro, na noite desta terça-feira, na Ponte Vasco da Gama, em Lisboa.



O acidente ocorreu no sentido Sul-Norte, perto da saída para a IC2.



No local estiveram 21 operacionais apoiados por oito viaturas de socorro.



O trânsito esteve cortado em duas das faixas, mas foi, no entretanto, normalizado.