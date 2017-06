Colisão de três viaturas provoca um morto e seis feridos em Portimão

O que achou desta notícia?







Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas sem gravidade, em resultado de uma colisão entre três veículos ocorrida na madrugada desta terça-feira, na Ponte Nova do Arade, em Portimão, no Algarve, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.De acordo com uma fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente ocorreu por volta das 02h44, envolveu três viaturas ligeiras, tendo o embate provocado a morte de um dos ocupantes e ferido seis, sem gravidade.Nas operações de socorro estiveram envolvidos 26 operacionais dos bombeiros de Portimão, Instituto Nacional de Emergência Médica, Guarda Nacional Republicana e da concessionária Rotas do Algarve, apoiados por 12 viaturas.