Colisão em Lagos faz um morto e dois feridos

Três carros chocaram no acesso à A22.

17:35

Um homem de 78 anos morreu esta sexta-feira num acidente que envolveu três viaturas no acesso à A22, na zona de Lagos.



A vítima conduzia um dos dois carros que colidiram frontalmente, deixando feridas mais duas pessoas, que serão um casal de holandeses com idade aproximada de 60 anos.



Um terceiro carro também se envolveu no acidente, mas com danos menores.