Colisão entre autocarro e elétrico faz 10 feridos em Lisboa

Incidente aconteceu perto do Cais de Sodré.

20:16

Um autocarro colidiu este sábado à tarde com um elétrico no Cais de Sodré, em Lisboa.



Do incidente resultaram 10 feridos ligeiros, que foram assistidos no local pelas equipas de emergência médica, entre os quais os Bombeiros Sapadores de Lisboa.



Desconhece-se, até ao momento, a origem do acidente.



(Em atualização)