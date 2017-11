Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre automóvel e motociclo provoca um morto em Setúbal

Acidente aconteceu na EN 10, entre Azeitão e Setúbal.

20:16

Um motociclista de 28 anos morreu este sábado na sequência de uma colisão com um automóvel, na Estrada Nacional 10, no concelho de Setúbal, disse à agência Lusa fonte da GNR.



Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente, ocorrido entre Azeitão e Setúbal, foi dado cerca das 17h00, tendo o óbito sido declarado no local.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que foram mobilizados para o local operacionais e veículos dos bombeiros sapadores e voluntários de Setúbal e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Setúbal, além da GNR.