Colisão entre carro e bicicleta faz um morto em Alenquer

Alerta foi dado às 18h47. INEM está no local.

20:45

Uma colisão entre um veículo ligeiro e uma bicicleta fez um morto e um ferido, na tarde desta terça-feira, na N1, em Alenquer. O alerta foi dado por volta das 18h47.



O ciclista, com cerca de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer na sequência do acidente.



O ferido ligeiro, condutor da viatura, foi transportado para o hospital.



Quando os bombeiros de Alenquer e o INEM chegaram ao local o ciclista já estava sem vida.



No local estão as autoridades a apurar as causas do acidente.



Em atualização