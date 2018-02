Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre ciclomotor e automóvel faz um morto em Mértola

Acidente ocorreu na Estrada Nacional 267.

23:59

Um homem de 78 anos morreu esta segunda-feira na sequência da colisão entre o ciclomotor que conduzia e um automóvel, perto de Mértola, no distrito de Beja, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.



Fonte da GNR indicou que o acidente ocorreu na Estrada Nacional 267, entre Mértola e Almodôvar, junto ao cruzamento dos Sapos.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o óbito foi declarado durante o transporte da vítima para o hospital de Beja, pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).



O alerta para o acidente foi dado às 17:18, de acordo com o CDOS, tendo sido mobilizados para o local veículos e operacionais dos Bombeiros Voluntários de Mértola, a VMER de Beja, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Castro Verde, além da GNR.