Colisão entre dois carros faz um ferido grave no Porto

Não se sabe ao certo as razões para este acidente, que aconteceu num cruzamento com semáforos.

O que achou desta notícia?







87.5% Muito insatisfeito

87.5%





12.5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







87.5% Muito insatisfeito

87.5%





12.5% Muito satisfeito Outras 8 pessoas também já deram o seu contributo pub

Uma colisão entre dois veículos, na estrada da Circunvalação, no Porto, causou um ferido grave e um ligeiro, apurou oO alerta foi dado perto das 13h30 desta segunda-feira e o trânsito na zona esteve parado durante largos minutos.Um dos veículos envolvidos no acidente acabou por capotar e foi embater num prédio em construção. No interior ficou uma vítima, do sexo feminino, encarcerada durante cerca de 40 minutos. A mulher teve de ser retirada pelos bombeiros e INEM.