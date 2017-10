Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre dois motociclos provoca um morto em Ourique

Alerta às autoridades foi dado pelas 19h33 deste domingo.

08.10.17

Um homem de 30 anos morreu este domingo e outro sofreu ferimentos ligeiros, na sequência de uma colisão entre dois motociclos no Itinerário Complementar (IC) 1, em Ourique (Beja), disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta às autoridades foi dado pelas 19h33.



As operações de socorro mobilizaram cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Ourique e Castro Verde, auxiliados por duas viaturas, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Beja e ainda elementos da GNR.