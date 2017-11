Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre dois veículos provoca um morto no Sabugal

Feridos foram transportados para o Hospital Sousa Martins, na Guarda.

10:14

Um morto e dois feridos ligeiros foi o resultado de uma colisão entre dois veículos ligeiros ocorrida hoje próximo de Cerdeira, Sabugal, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.



Segundo a fonte, a colisão ocorreu pelas 08:19 na estrada municipal que faz a ligação entre as povoações de Cerdeira, concelho do Sabugal, e Monte Margarida, concelho da Guarda.



A fonte do CDOS adiantou que os dois feridos ligeiros foram transportados pelos Bombeiros Voluntários do Sabugal para o serviço de urgências do Hospital Sousa Martins, na Guarda.



Estiveram no local do acidente um total de 16 homens e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários do Sabugal e da GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda.