Colisão entre motociclo e viatura ligeira em Coruche provoca um morto

Por Lusa | 23:14

Uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira, provocou este sábado, em Coruche, a morte de uma pessoa, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.



O acidente, cujo alerta foi dado pelas 17h50 deste sábado, ocorreu na Estrada Municipal 580, vulgarmente conhecida por Estrada da Lamarosa, na área urbana de Coruche, no distrito de Santarém.



Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Municipais de Coruche e da GNR e uma equipa helitransportada do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), referiu a mesma fonte.