Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre quatro carros faz seis feridos

Acidente aconteceu em Alcobaça.

08:39

Seis feridos foi o resultado de uma colisão ocorrida ontem e que envolveu quatro carros, no IC2, junto à localidade de Moleanos, em Alcobaça.



Das seis vítimas, quatro foram encaminhadas para o hospital de Leiria e duas foram apenas assistidas no local. "A vítima mais nova tem 21 anos e a mais velha 65.



Felizmente todos os feridos são considerados leves", explicou Leandro Domingos, comandante dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça.



As causas do acidente estão agora a ser investigadas pela GNR, que também esteve no local.