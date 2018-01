Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre quatro viaturas no Montijo

Duas pessoas ficaram com ferimentos ligeiros.

12:13

Uma colisão entre quatro carros no Montijo deixou a circulação bastante condicionada durante algumas horas, esta quarta-feira. O acidente aconteceu na IC32 sentido Montijo-Moita.



Duas pessoas ficaram com ferimentos ligeiros. No local esteve a Brigada de Trânsito e os Bombeiros do Montijo com duas ambulâncias e um carro de desencarceramento.



A situação no trânsito já está regularizada.