Colisão entre três veículos causa um ferido grave





Os feridos foram conduzidos para o Hospital Garcia de Orta.

Uma colisão entre três veículos fez um ferido grave e um ligeiro, na manhã desta quinta-feira, em Almada.O acidente aconteceu na A2, antes do primeiro viaduto do Feijó, uma das principais vias de acesso a Lisboa, precisamente no sentido de acesso à capital, complicando o trânsito durante a manhã.O alerta foi dado às 07h25 e os Bombeiros de Almada estiveram no local para prestar auxílio às vítimas.