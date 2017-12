Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão faz dois feridos graves em Castelo Branco

Acidente no IC8 obrigou ao corte do trânsito nos dois sentidos.

Por Lusa | 19:51

Dois feridos graves e um ligeiro foi o resultado de um acidente entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias no IC-8, que tem a circulação cortada ao trânsito, disse esta terça-feira à Lusa fonte da Proteção Civil.



Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, a colisão entre os dois veículos, um ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias, ocorreu no IC-8, ao quilómetro 115, próximo de Isna de S. Carlos (Sertã), tendo o alerta sido dado às 18h16.



"O trânsito está cortado nos dois sentidos para se proceder às operações de socorro e há a registar dois feridos graves (um homem e uma mulher) e um ferido ligeiro (um homem, condutor do pesado)", explicou a fonte.



No local, estão 27 operacionais dos bombeiros de Proença-a-Nova e da Sertã, elementos da GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Castelo Branco.