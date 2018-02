Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão faz quatro feridos na Maia

Sinistro ocorreu esta manhã de sexta-feira.

12:32

Quatro pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre um carro e um camião, na Estrada Nacional 13 (EN13), na Maia, distrito do Porto, na manhã desta sexta-feira.



Todos os envolvidos no acidente já foram transportados para a unidade hospitalar mais próxima. Ao que o CM pôde apurar, as duas viaturas seguiam no mesmo sentido quando chocaram e provocaram o sinistro.



A circulação no sentido Porto-Maia encontra-se cortada naquele local e o trânsito está a ser escoado para uma outra via uma vez que os destroços do acidente ainda estão a ser retirados da estrada. O alerta foi dado por volta das 11h00.



Em atualização