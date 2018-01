Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão faz um morto e dois feridos em Odemira

Homem, de 65 anos, não resistiu aos ferimentos.

Por Lusa | 13:10

Um homem, de 65 anos, morreu esta quinta-feira na sequência de uma colisão entre duas viaturas na Estrada Nacional (EN) 262, no concelho de Odemira, no distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.



A colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um quadriciclo ligeiro ocorreu junto à localidade de Fornalhas Velhas e o alerta para as autoridades foi dado às 11h10, precisou a fonte.



A vítima mortal era o condutor do quadriciclo ligeiro, indicou a fonte, referindo que no veículo ligeiro de passageiros seguiam duas pessoas que sofreram ferimentos leves.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o corpo da vítima mortal e os dois feridos ligeiros foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.



As operações de socorro envolveram 17 operacionais apoiados por sete veículos dos bombeiros de Odemira, Alvalade do Sado e Cercal do Alentejo e a GNR, referiu a fonte do CDOS.