Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão faz um morto e três feridos em Santiago do Cacém

Alerta foi dado por volta das 16h02.

19:08

Uma colisão envolvendo três carros fez, esta sexta-feira, um morto e três feridos, no IC33, entre Santa Cruz e Santiago do Cacém. O alerta foi dado por volta das 16h02.



Ao que o CM apurou, dois dos três feridos foram transportados para o hospital.



Segundo fonte da GNR, a vítima mortal é um homem de 80 anos.



No local estão 15 operacionais apoiados por oito viaturas.