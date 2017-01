Colisão faz um morto e três feridos graves em Miranda do Corvo

Às 10h30, a variante à EN 342 entre Miranda do Corvo e o Alto do Padrão (Lousã) ainda estava cortada nos dois sentidos, podendo a ligação entre os dois concelhos ser efetuada pela antiga EN 342.



Os feridos graves foram transportados para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) pelos Bombeiros de Miranda do Corvo e Lousã, que procederam às operações de socorro.

Um morto e três feridos graves é o resultado de uma colisão frontal entre duas viaturas ocorrida na manhã deste sábado no concelho de Miranda do Corvo, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.O acidente envolveu um ligeiro de mercadorias e um ligeiro de passageiros, cerca das 07h45, na zona de Bairro Novo, na variante à Estrada Nacional 324, entre Miranda do Corvo e Lousã, no distrito de Coimbra, disse a mesma fonte.A vítima mortal é o condutor do ligeiro de mercadorias, cujo óbito foi declarado pelas equipas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) que estiveram no local.