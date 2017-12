Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão frontal faz seis feridos em Proença-a-Nova

Quatro das vítimas ficaram em estado grave.

25.12.17

Seis pessoas ficaram feridas, quatro delas em estado grave, na sequência de um choque frontal entre dois veículos ligeiros, no cruzamento entre Peral e Proença-a-Nova, no IC8.



O alerta para o acidente foi dado às 19h39. O trânsito no local encontra-se cortado.