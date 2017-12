Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão frontal faz um morto em Águeda

Acidente no IC2 fez ainda um ferido.

Por Lusa | 18:57

Um homem morreu e outro ficou ferido na sequência de uma colisão frontal entre um ligeiro de mercadorias e um ligeiro de passageiros que ocorreu esta terça-feira, em Águeda, informou fonte da corporação local de Bombeiros.



O acidente ocorreu cerca das 16h53 no Itinerário Complementar (IC) n.º 2, em Aguada de Baixo, disse à Lusa o adjunto de Comando dos Bombeiros de Águeda, Bruno Laureano.



Segundo o mesmo responsável, a vítima mortal, com cerca de 70 anos, era o condutor do ligeiro de passageiros.



"À chegada dos bombeiros, o homem estava em paragem cardiorrespiratória. Fizemos uma extração imediata e ele foi transportado em manobras de suporte imediato de vida até ao Hospital de Águeda, onde foi declarado o óbito", disse Bruno Laureano.



O condutor da outra viatura sofreu ferimentos ligeiros e também foi transportado para o Hospital de Águeda.



Ao local acorreram os Bombeiros de Águeda, com nove homens e três viaturas, e a Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Águeda, além da GNR.