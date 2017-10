Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão frontal fere mulheres em Espinho

PSP investiga as causas do acidente.

Por P.J.D. | 08:44

Duas mulheres, de 40 e 59 anos, ficaram feridas, numa colisão frontal, entre dois carros, ontem, pelas 11h10, no cruzamento da avenida 32 com a rua 62, em Espinho.



A mulher mais nova viajava no banco traseiro com um bebé de oito meses no colo. A criança escapou ilesa. Uma das viaturas ultrapassava uma pessoa de bicicleta quando se deu o acidente.



Foi necessária a intervenção do carro de desencarceramento dos bombeiros de Espinho para retirar as mulheres dos destroços. As vítimas foram para o hospital de V.N. Gaia.



A PSP de Espinho investiga as causas do acidente.