Colisão frontal no IC1 provoca dois mortos em Ourique

Acidente aconteceu ao quilómetro 684.

Dois homens morreram esta quarta-feira na sequência de uma colisão entre duas viaturas ocorrida no Itinerário Complementar (IC) 1, no concelho de Ourique, distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.



A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que os dois homens, com idades entre os 50 e 60 anos, eram os condutores e únicos ocupantes dos dois veículos ligeiros de mercadorias que colidiram.



O acidente, que obrigou ao corte temporário do trânsito no IC1, ocorreu ao quilómetro 684.9, em Portela do Lobo, no concelho de Ourique, tendo o alerta sido dado às 07h48.



As operações de socorro mobilizaram 30 operacionais e 12 veículos dos bombeiros de Ourique e Almodôvar, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), oriundo de Faro, que foi desmobilizado por as vítimas terem morrido no local, referiu a fonte.



Os corpos dos dois homens foram transportados para a morgue do hospital de Beja.