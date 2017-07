Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão mata carteiro em Almeirim

Óbito de Sérgio Fulgêncio, de 30 anos, foi declarado no local do acidente.

Por J.N.P. | 01:30

Um carteiro dos CTT morreu ontem depois de a mota em que seguia ter colidido com uma carrinha ligeira de mercadorias, numa estrada de terra batida que liga a cidade de Almeirim à aldeia da Tapada.



O violento acidente ocorreu pelas 11h00 da manhã, quando a vítima mortal, Sérgio Fulgêncio, de 30 anos, estava a fazer a distribuição da correspondência postal.



As causas do acidente estão a ser apuradas pelo NICAV da GNR, mas tudo indica que o carteiro tenha entrado em despiste antes de embater de frente na carrinha de caixa aberta, que seguia em sentido contrário na Estrada Rural A1. Esta viatura acabou por embater numa árvore, onde ficou imobilizada, tendo o condutor sofrido ferimentos ligeiros.



Sérgio Fulgêncio, solteiro e residente em Almeirim, acabou por não resistir aos ferimentos, tendo o óbito sido declarado no local pela equipa da VMER do hospital de Santarém.



Correspondência espalhada no chão

Devido à violência do choque entre o motociclo e a carrinha de mercadorias, a correspondência postal que o carteiro transportava ficou espalhada no chão.



Alguns populares que conheciam Sérgio Fulgêncio foram até ao local do acidente.