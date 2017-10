Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão mata condutor de trator

Vítima mortal residia na freguesia de Pontével e teve morte imediata.

05.10.17

O condutor de um trator agrícola morreu ontem à noite, na sequência de uma colisão rodoviária com um carro ligeiro de mercadorias, na EN365-2, entre Cartaxo e Pontével.



Segundo apurou o CM, a vítima mortal residia na freguesia de Pontével e teve morte imediata, ao ser esmagada entre os dois veículos.



O acidente ocorreu às 21h00, tendo causado ainda ferimentos ligeiros no condutor do carro, que foi para o hospital de Santarém.