Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão mata motociclista de 47 anos

Acidente na Ponte Vasco da Gama.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:31

Um motociclista de 47 anos morreu ao início da madrugada de ontem numa colisão em pleno tabuleiro da Ponte Vasco da Gama, no sentido Lisboa-Alcochete.



O alerta foi dado às 00h15. A moto em que seguia Mário Apolo chocou com um carro. As circunstâncias do acidente estão a ser apuradas pela GNR. Mário Apolo era elemento dos escuteiros do Pinhal Novo, onde residia. Trabalhava na Groundforce, no aeroporto. O socorro foi prestado pelos bombeiros de Sacavém, Alcochete, INEM e militares da GNR.