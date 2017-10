Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão mata pasteleiro

Motociclista de 41 anos chocou com carro na Nacional 109, em Aveiro.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:40

Nelson Romão regressava a casa, depois de ter estado com amigos em Aveiro, quando perdeu o controlo da mota em que seguia, numa curva, e colidiu de frente com um carro que circulava em sentido contrário, na outra faixa de rodagem da EN109, em Ílhavo, ontem ao início da tarde. A vítima, de 41 anos e pasteleiro de profissão, não resistiu aos ferimentos. O óbito foi declarado no local pelo INEM.



"Ouvi um estrondo enorme e pensei que tinha sido um carro a chocar contra o muro da minha casa. Corri e já só vi um carro e uma moto, no meio da estrada, e o corpo de um homem deitado no chão", disse ao Correio da Manhã uma moradora, que não quis ser identificada.



O alerta foi dado por volta das 13h50 para os Bombeiros de Ílhavo. Quando os meios de socorro chegaram ao local, a vítima já era cadáver. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro.



O Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação da GNR de Aveiro esteve no local a realizar perícias. A PSP de Aveiro foi chamada e cortou a estrada nacional, nos dois sentidos, durante cerca de duas horas.