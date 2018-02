Do acidente resultaram dois feridos ligeiros.

Por João Carlos Rodrigues | 15:46

Uma colisão entre um motociclo e um automóvel, pelas 15h15, no tabuleiro da Ponte 25 de Abril, provocou dois feridos ligeiros e está a condicionar a circulação.

O acidente ocorreu no sentido Lisboa – Almada e já está a provocar filas de trânsito que atingem a zona do Aqueduto das Águas Livres e a descida da Pimenteira. As duas vítimas serão os ocupantes do motociclo.

No local estão elementos da PSP, do INEM e do Regimento de Sapadores de Lisboa.